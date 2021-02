Rémi CERVILLA

Acteur majeur en maitrise d’œuvre durant plus de 9 ans, pour la société TransGourmet, filiale du groupe Coop, assurant le rôle de développeur, d’analyste et de référent technique, de Scrum master et chef de l’équipe « Nouvelles technologies », il m’a été donné de travailler sur de nombreux projets dans le domaine du Web. D’une vision et d’une compréhension naturelle de l’ensemble des technologies informatiques, mes compétences sont élargies à d’autres mondes et me donne une vision d’ensemble d’un projet qui ne s’arrête pas à son environnement immédiat, me permettant de gérer des projets transversaux.



Mes choix techniques prennent systématiquement en compte les contraintes de production et de support. Plus particulièrement, ils visent à réduire le coût technique d’un projet à son minimum en m’appuyant sur des Frameworks ou progiciel Open Source tout en conservant la latitude nécessaire aux développements spécifiques.



Motivé, passionné des métiers du web et du monde mobile, proche de mes collaborateurs, adhérent des valeurs et service des entreprises, assurant une vieille technologique en fonction des besoins, je cible rapidement la cause de problèmes techniques et de développement les plus complexes.



Mes compétences :

IIS

Visual Basic

Tomcat

PHP

Java EE

Apache

Oracle

Eclipse

Struts

CSS 3

HTML 5

Hibernate

Agile

C#

DevExpress

Android

Téléphonie

SEO

Gestion de projet

Négociation de contrat

MySQL

Développement iOS

Développement Android