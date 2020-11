Rémi DARDÉ

Bonjour,



Par le passé, j'ai étudié l'économie et le management d'entreprise. A côté, de multiples activités personnelles et professionnelles ont forgé ma personnalité et mes différents savoir-faire. Particulièrement :

- les colos avec des enfants de 3 à 25 ans

- une année en ERASMUS

- alternance dans le web

- 1 an de voyage à travers l'Amérique du sud et l'Asie du sud-est



Actuellement je cherche un emploi et en parallèle, je développe un projet d'entreprise dans le secteur des loisirs.



Frais et Dispo ! N'hésitez pas à me contacter !



À bientôt,

Rémi.



Mes compétences :

Vente directe

Pédagogie

Organisation d'évènements

Rigueur et Implication

Gestion du stress

Management d'équipe

Sociabilité et sens du contact humain affirmé

Gestion

Économie

Voyage

Communication

Gestion de l'information

Stratégie d'entreprise

Management

Veille

Commerce