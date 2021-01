Rémi GIACOMETTI

Administrateur réseaux et système spécialisé dans les serveurs Windows et Linux. Fort d'une expérience au sain du groupe BASF Orgamol où j'ai réalisé ma formation en alternance, je suis maintenant en contrat permanent chez Eurofins Optimed en tant qu'Administrateur Réseaux.



Au cours de mon expérience professionnel, j'ai acquis des compétences sur la gestion des serveurs Linux Debian (Serveur LAMP, Installation de GLPI et OCS, Squid avec authentification AD) et Windows 2003/2008 (Active Directory, GPO, script de gestion en VBS, WSUS, Windows Search).

Je me suis également auto formé sur le système de supervision Centreon/Nagios (Mise en place d'une supervision d'environs 100 éléments)



Mes compétences :

Réseaux

Lamp

Centreon

Glpi

Windows

Squid

Linux