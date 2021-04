Rémi GINIER

DA DESIGNER GRAPHIQUE UI/UX

& Intégrateur HTML/CSS (responsive, interactivité)



Le DESIGN dans une finalité d'optimiser le bien-être sur les outils digitaux.

Et ce, en cherchant par une réflexion sur le visuel à faciliter la clarté et compréhension immédiate des choses, optimiser la rapidité, diminuer toutes charges mentale mais aussi stimuler l'intérêt d'interagir avec l'outil.



Comment ?



***** DE L'IDENTITÉ / UI *****

Au delà de l'utilisation, qu'est-ce que cela inspire ? Quels signaux envoient les choix graphiques ? Sont-il adaptés et pertinents ? A quelle culture graphique font-ils référence ?



---> J'imagine un concept visuel, une direction artistique en cohérence avec le thème du projet.

pour générer de l'intérêt.



***** DE LEXPÉRIENCE / UX *****

Est ce rapide, simple à comprendre, tout en étant agréable ? le plus important est il rapidement accessible ? L'interface est il facile à lire ?



---> Je travaille la stratégie de contenu : compréhension du besoin, réflexion du zoning, workflow, définir les fonctionnalités, raccourcis, écrits clefs qui seront particulièrement valorisés..

---> Je fais "parler" les interfaces : interactivité, ergonomie, feedback, animations motion,.. afin dapporter à lutilisateur facilité, confort, rapidité et enchantement.





***** INTÉGRATION CSS *****

Mets les mains dans le moteur dans le but d'assurer la conformité des maquettes, gérer l'interactivité et le responsive tablette/mobile.



...et normalement en mixant tous ces enjeux, à la fin il y a comme une impression de beau :)



__________



Je travaille avec des TPE/PME, startups & indépendants sur différents projets liés au design graphique avec une dominante sur les interfaces web UI/UX site internet, applications, logiciels web SaaS ; et peut assurer une cohérence d'identité (conception logo, déclinaison print)



Quelques références :

- FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ARTISANS FLEURISTES

- RATP

- RÉSEAUX BIOCOOP

- ÉCOLE SAINTE-MARIE MADEIN

- TOUPRET

- DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE

- COINTREAU

- TROPHÉES DU BAR

- LYONRESTO

- LA CUISINE DU WEB

- ÉDITEUR LA PENSÉE SAUVAGE (''L'AUTRE'' revue scientifique transculturelle)

- FINANÇONS-NOUS

- VOTRE-OPINION.CH

- R3MEDICAL SA

- DEVEAUX



etc...

__________



Portefolio : www.remiginier.fr