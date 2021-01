Rémi LE TYRANT

Fondateur du cabinet Ambitions Réussite, notre cabinet se spécialise dans la transition professionnelle à travers différents parcours:

Le bilan de compétences finançable par l'entreprise ou le Fongécif permet de faire le point sur vos acquis et de dégager des projets d'évolution ou de changement de métier.

Le bilan d'orientation propose aux jeunes étudiants ou aux diplômés un espace de réflexion sur leur parcours et leur positionnement professionnel ou de poursuite d'études. A partir de 16 ans, c'est un outil efficace pour choisir sa voie professionnelle

Le bilan de carrière permet aux managers et aux RH de proposer à leurs salariés un outil de gestion de carrière en mobilité interne ou externe

L'outplacement proposé en suivi individuel minimise le temps de recherche d'emploi en menant une réflexion sur votre positionnement et en travaillant sur vos outils de recherche.

La VAE vous fait accéder à un diplôme supérieur lié à votre parcours professionnel.



Mes compétences :

Consultant rh

Reclassement

Bilan de compétences

Outplacement