Rémi PETIT

En apprentissage depuis 2005, j'ai passé deux année dans une industrie agroalimentaire afin d'y développer le service maintenance. Depuis, je réalise ma formation d'ingénieur au sein du Technicentre Picardie SNCF.



Mes différentes expériences et formations m'ont permis de développer des compétences transverses. D'une part, la maintenance avec l'élaboration de plan de maintenance, l'administration et le déploiement de GMAO, le management d'équipe technique, la gestion, l'optimisation de stock et la mise au point d'outils de gestion des achats. Puis, la production comprenant la planification, l'amélioration continu, le Lean manufacturing, la synchronisation de poste et la gestion de temps de traversée. Enfin et ceux sur lequel j'ai passé une bonne partie de ma formation d'ingénieur, la gestion de projet avec les pré-études techniques, la rédaction de cahier des charges, la mise au point de planning projet, la gestion des risques et impacts, les calculs de rentabilités, l'amortissement, la mise en consultation par appel d'offre et le suivi de chantier. Ma collaboration avec notre service HSE, dans le cadre de la certification ISO 14001, m'a permis de mettre au point le Système de Management de l'Environnement de notre site.



Mes compétences :

GMAO

Ferroviaire

Maintenance

Chef de projet

Ordonnancement

Ingénieur

Production

Management

Planification