Rémi RAYNAL

Issu d'une formation en Génie Mécanique et Génie Industriel, je me suis orienté grâce à mon projet de fin d'études et ma première expérience professionnelle vers les métiers de Qualité, Sécurité et Environnement.



Travaillant de manière autonome en charge depuis 2009 du dossier ICPE du site, j'ai ainsi développé la capacité de gérer les exigences réglementaires, des impacts environnementaux (rejets atmosphériques, aqueux, gestion des déchets) et des plans d'amélioration associés, en accord avec les exigences normatives de l'ISO14001.

Je participe également aux missions Santé-Sécurité au Travail de l'entreprise, notamment à travers la réalisation d'audits internes.



Pendant 6 ans , j'ai officié en tant que Responsable Qualité Programme pour un suivi Programme et Produit des pièces fabriquées pour des clients tels que Dassault Aviation, Airbus, Thales Alenia Space, ATR. J'ai donc acquis des compétences en analyse de problème, suivi de procédés spéciaux, qualité produit et contrôle.



Dans le cadre de mon projet professionnel, j'ai évolué en 2016 vers une fonction HSE plus complète en rejoignant le service Santé Sécurité Environnement de l'Entreprise.

En 2019, je complète ma mission en prenant en charge la responsabilité de la Sûreté de l'Entreprise.

En 2021, mes missions évoluent pour de nouveaux challenges : tout en conservant ma casquette Sûreté, je viens étoffer le service Maintenance en devenant responsable des activités de Maintenance Infrastructures et Moyens Généraux, comprenant le management de 5 personnes.



Mes compétences :

Environnement

QSE

ICPE

Resolution De Problème (8D, 5P, ishikawa)

Realisation De RPA

Assurance Qualité

Catia v5

Reporting

SolidWorks

Solid Edge

Animation de réunions

ISO 14001 Standard

Audit

ISO 900X Standard

Smarteam

SAP

Microsoft Visio

Management de projet

ISO 14001

OHSAS 18001

Audit interne

Protection Incendie

Aérostructures

Analyse de Risques QSE

Système de Management

Amélioration continue

OFFICE

Sûreté

Maintenance Infrastructure