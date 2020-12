Rémy GALLET

Ma carrière débute dans un laboratoire d'essais de développement pour des sous systèmes avions, puis durant 12 ans dans le monde très fermé des refroidisseurs cryogéniques à cycle Stirling.

Après une expérience très enrichissante dans le domaine des énergies renouvelables, j'ai travaillé pour le compte du CNES sur l'assemblage/intégration/test des nacelles ballons sondes de la mission CONCORDIASI.

Durant presque 2 ans, en mission chez AIRBUS, je travail sur l'investigation des causes et conséquences de court circuit électrique au niveau des installations électriques avion.

De retour au CNES, j'ai en charge l'activité du laboratoire pyrotechnique.



Mes expériences professionnelles, ma curiosité et mon goût pour découvrir de nouveaux domaines, m'ont permis dacquérir diverses compétences.

Ces acquis m'ont permis de pouvoir occuper la place d'expert technique sur des systèmes complexes demandant suffisamment de recul et une connaissance technique pluridisciplinaire afin d'y apporter réponses et solutions.



Actuellement, je recherche à m'orienter dans les domaines relatifs aux énergies alternatives.



Mes compétences :

Tribologie

Thermique et techniques du vide

Électrique

Mécanique

Cryogénie

Pyrotechnie

Choc