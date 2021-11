Rémy HOURRIEZ

Aujourd'hui Manager confirmé et spécialisé dans le coaching d'équipe de vente, l'aspect Humain est au cœur de mon savoir faire et de mon métier. Je m'adapte au contexte dans lequel j'évolue et je fais monter en compétence mes collaborateurs, pour aller ensemble vers un objectif commun et permettant l'épanouissement de chacun.



Préférant l'alternance au parcours strictement scolaire, j'ai commencé en tant que vendeur polyvalent pour l'enseigne BAZARLAND, puis vendeur mobilier au sein de FLY, développant ainsi mes techniques de vente. Titulaire de mon BTS Management des Unités Commerciales, j'ai continué mon parcours en Licence RDC chez CONFORAMA. Recruté à la fin de mes études par l'enseigne au poste d'Adjoint Chef de Rayon, j'ai pu évoluer et occupe aujourd'hui le poste de Responsable de Rayon.



Ces 10 ans d'expérience de terrain, au sein de plusieurs unités commerciales m'a permis d'acquérir une réelle expertise de management et d'organisation des équipes.



Réactif et d'une grande flexibilité, je sais aujourd'hui réagir, mais aussi prendre du recul faces aux événements et situations. Pour atteindre les objectifs qui me sont confiés, je sais faire preuve d'initiative et d'imagination. Et l'ambition de les dépasser ne me fait pas oublier les directives qui me sont imposées par ma hiérarchie.



Par un management collaboratif et une organisation d'équipe voués au projet et à la stratégie commerciale de l'enseigne, j'ai la volonté d'aider mes collaborateurs à s'épanouir et à développer leurs compétences. Persuadé qu'à travers la relation avec nos clients, que nous construisons en équipe la pérennité de nos actions commerciales, j'essaie au quotidien de faire preuve d'adaptabilité et d'en transmettre les valeurs.