Rémy LE BOENNEC

Après 7 années comme chargé d'études au Conseil Général de Loire-Atlantique, j'ai souhaité me spécialiser dans le secteur des déplacements de personnes.



Inscrit en doctorat depuis 2009, j'ai engagé cet ambitieux travail que représente la rédaction d'une thèse; le sujet traite, sous l'angle économique, des déplacements domicile-travail en milieux urbain et périurbain abordés du point de vue du développement durable, en visant plus particulièrement la réduction de la pollution et des émissions de CO2. Dans ce cadre, une partie du travail analyse les effets simulés d'un péage urbain à l'échelle de différentes tailles de ville. Plus appliquée, l'autre partie mobilise des données locales (Nantes Métropole) sur le prix des logements pour étudier la façon dont les ménages valorisent, par leur comportement d'achat :



- d'une part, l'accessibilité ou la proximité du logement à un certain nombre de lieux ou services (centre ville, arrêts de transports collectifs, commerces, espaces verts),

- d'autre part, l'amélioration de la qualité environnementale autour du logement (bruit, qualité de l'air) issue des politiques locales mises en œuvre (amélioration du réseau de transports collectifs, notamment).



Les résultats apparaissent contrastés, tant du point de vue de l'accessibilité que de la qualité environnementale, de nombreuses variables testées n'ayant en réalité qu peu ou pas d'effet. En outre, les mêmes caractéristiques ne sont pas valorisées identiquement par les ménages selon que le bien acquis est un appartement ou une maison.



J'ai soutenu ma thèse le 9 octobre 2013. Titulaire du doctorat, j'ai assuré de décembre 2013 à avril 2016 au Département de Loire-Atlantique, en application de mes travaux de recherche, une mission d'étude des interactions entre l'habitat et les déplacements en milieu urbain et périurbain.



Depuis mai 2016, je suis chargé de recherche à l'Institut pour la Transition Énergétique Vedecom (Versailles, 78).



Mes compétences :

Développement durable

Aménagement du territoire

Mobilité

Recherche