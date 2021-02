Rémy MARQUIS

Mes compétences en tant que techniciens d'usinage (Fraisage) actuellement dans le secteur du moule d'injection plastique pour la cosmétique et le luxe :



- Programmation FAO TopSolid v6 en 2/2.5d/3d sur CN 3 axes et 5 axes (3+2).

- Programmation conversationnel Heidenhain (iTNC 430/530 3 axes).

- Programmation conversationnel Hurco (Winmax 5 axes).

- Ajustage/Fraisage/Finition.

- Carcasse/Moulant/électrode d'enfonçage.

- Contrôle dimensionnel

- Maintien et suivi machine



Hobby en relation, impression 3d (FDM) :



- Slicer Ultimaker CURA et Symplify 3d

- Creality CR-10s