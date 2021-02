Rémy RAPHAEL

Ne prenez pas l'assurance emprunteur vendue par votre banquier lors de la mise en place de votre crédit immobilier ! En choisissant une délégation d'assurance, vous bénéficierez de meilleures garanties et d'un tarif plus attractif. Contactez-moi lors de vos démarches.



De l'initialisation des devis à la gestion des dossiers en cours, je suis polyvalent dans le process de souscription des contrats d'assurance emprunteur. Ayant une parfaite connaissance du marché, des contrats concurrents et de l'environnement bancaire, je suis en mesure de conseiller au mieux mes clients dans leur recherche d'assurance de crédit immobilier.



Je m'occupe également de la formation de notre réseau de commerciaux à travers la France en formant les nouveaux embauchés et en accompagnant les conseillers dans leur travail au quotidien!



Mes compétences :

Formation

Animation commerciale

Réactivité

Vente

Conseil