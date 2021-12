Renaud BOURDIN

Je suis actuellement en deuxième année de BTS SN ( Systèmes Numériques) option IR ( Informatique et Réseaux) au lycée Pilote Innovant International à Jaunay-Marigny.



Je souhaite intégrer au sein de votre entreprise le service d'administrateur réseau.



A la suite des tests et l'entretien passé le 26 Février, j' intègre à partir du mois d'Octobre 2020, une formation d'Administrateur Réseau en alternance à l'ENI école Informatique sur le site de Niort.



Pour être mieux préparé au métier d'administrateur réseau, j'ai choisi la voie de l'alternance. C'est pourquoi, je suis à la recherche d'une entreprise qui me permettrait d'allier enseignement théorique et formation pratique. Je suis disponible pour commencer à travailler dans votre service à partir de Juillet 2020.



Mes compétences :

HTML

Virtualisation

Microsoft Windows

MySQL

Programmation

Shell

Certification Cisco

Linux

C++

PHP

Python

Containerization

Technology Watch

WordPress

Docker

Personal Home Page

Python Programming

UML/OMT

VirtualBox

Virtualization