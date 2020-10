Renaud FREMONT

Quel que soit le secteur d’activité, la principale source de valeur dans une entreprise provient des compétences mises en oeuvre par les femmes et les hommes qui la composent. Gérer les compétences, valoriser les talents, créer la synergie nécessaire pour que ces compétences s’expriment le mieux possible fait partie des défis de l’entreprise de demain.



Umaneo s’emploie à accompagner les entreprises de tous les secteurs d’activité, et en particulier les TPE et PME, dans le management des compétences et des talents, à travers une offre de service adaptée à leurs besoins.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil aux entreprises

Conseil en organisation

Emploi et compétences