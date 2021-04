René LAMBALLE

Assistance Projet et Chantier de Construction industrielle ;- Management de Projet en mode projet ; - Organisation du Travail 4.0

➢ Expert Production et Maintenance, des mises en route, en exploitation et des contrats O&M (Coûts, Planning, Qualité, Sécurité et Environnement)

➢ Chef d’orchestre de A à Z, des phases Ingénierie et Réalisation tant de l’opérationnel que des gestions fonctionnelles des secteurs :

o Maritimes et militaires de la MARINE NATIONALE ; Energies, Postes et Centrales électriques ; Métallurgie : techniques du pliage et soudage d’ateliers ferrage et d’ateliers de plasturgie Automobile ; Mines : engins, culbuteur de wagons 240 tonnes, convoyage et concasseurs des minerais;

o d’Usines de Process, milieux sévères :- Chimique SEVESO III, seuil haut ; - Nucléaire ;- Imprimerie ;- Emballage métallique Agroalimentaire ;

- Raffinerie sucre-biofuels et de Station de pompage Hydraulique des eaux de Barrage, 500-700 millions de m3 ;

➢ Expérimenté des grands chantiers, les gestions des activités, lots techniques, à tenir les objectifs QQCD plus atteignables dans mes démarches 4.0 :

o Logistique en SLI-stockage-conservation ; -Génie civil, GC du Gros Œuvre, TCE, (Charpentes métalliques ; Couverture et Bardage)

o Installation Electrique Générale : - IEG, EIA, Contrôle-Cde ;- Transfos, GIS, Générateurs, Alternateurs, Réseaux Malt et toutes Protections

o Installation Mécanique d’Equipements, (Machines, Pompes, Turbines Hydro et Gaz, GE ; HVAC, Piping et Chaudronnerie en pression



Mes compétences :

Construction GC, installations équipements

Ingénierie, Etudes EPC /IEG/IED, mécanique machine

Expert Production et de la Maintenance

Manager de terrain

Directeur de projets Infrastructure

Electrotechnique Electronique Automatique lin

Organisé et bon sens relationnel

La maintenance

Civil Engineering

Power Stations

Biofuels

Budgets & Budgeting

Building Permits

Suivre Planning

MicroStar International

3D

Microsoft Windows

Project Management

Computer Aided Facilities Management

Assembly Lines

Enterprise Resource Planning

Facilities Management

Predictive Maintenance

Water Treatment

Continuous Improvement

Front End Engineering Design

Plastics Industry

Extrusion

maintenance

Mechanical Installation

Microsoft Project

Autocad

PDMS

PRINCE2 methodology