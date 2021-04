René OLIVEIRA

25 ans d'expérience commerciale dans l'emballage = > www.medicold.fr



Professionnels reconnus sur le marché des emballages isothermes, ADP Conseil, qui travaille depuis sa création avec le milieu hospitalier, les laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques et vétérinaires, a su utiliser son expertise de la chaîne du froid pour concevoir et commercialiser également une gamme d’emballages isothermes adaptés aux besoins de la logistique agroalimentaire (ISOPRO certifiés UPS).



Visitez notre site internet:

www.medicold.fr



Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/AdpconseilMedicold Et sur Twitter : http://twitter.com/adpmedicold



Mes compétences :

Agroalimentaire

Responsable commercial

Ecommerce

Emballage

Produits thermosensibles +2°C à +8°C

Chaine du froid