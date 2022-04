Reynald DUPAS

Vous avez un problème de gestion de ressources et de planning (projets, chantiers, RH, production, SAV, salles, véhicules) ? Je vous propose la POP solution, solution qui combine mon expertise et le logiciel de planification Visual Planning (édité par Stilog IST).

Plus qu'une solution de planification, cet outil est une solution d'optimisation des ressources, toutes les ressources !

http://popsolution.fr/

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter : contact@popsolution.fr



Mes compétences :

SAP R/3

Helios

Word, Excel

As400

Six Sigma Green Belt

Visual Planning

Planification

Gestion des ressources

Amélioration de la productivité