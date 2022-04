Reynald MINETTE

Issue d'une filière technique, je me suis orienté dans le Commerce de la grande distribution.

Ma première entreprise était Décathlon avec laquelle j'ai travaillé 12 années . Formé par le secteur de la grande distribution, j'ai effectué un premier virage pour rejoindre le n°1 de la distribution alimentaire EN France chez Carrefour en tant que Manager produits frais, puis comme Gérant de société en surface de proximité.

De 2010 à 2013, j'étais Directeur de supermarché en discount Alimentaire. . Je suis passionné par la relation client, la gestion d'activité et l"humain. Ce qui me motive le plus est de piloter et développer une activité à vocation commerciale et en gérer l'organisation.



Habité par la passion du commerce, j'ai actuellement en charge le développement de centres de profits à vocation alimentaire sur des formats de distribution dit de proximité.Un concept novateur qui a pour vocation de répondre aux besoins actuels des consommateurs et de notre société.



Mes compétences :

Management

Vente

Communication