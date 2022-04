Double formation : ingénieur IIE et diplômé ESSEC



20 ans d'expérience dans des sociétés multinationales (Renault, Philips)

Expériences en développement nearshore et offshore

Plus de 10 ans d'expérience en management hiérarchique

Langues étrangères : anglais et allemand



Fonction actuelle : Directeur Informatique Renault Planning & Ressources



Mes compétences :

Europe

IT

Automobile

Informatique

Industrie

International

Ingénieur

MBA

Direction commerciale

SI