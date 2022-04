Rhita EL ATTAR

Étudiante en Master en Management (école de commerce), je suis à la recherche d'un stage dans le domaine du E-commerce/stratégie digitale. Je suis disponible à partir de Mai 2016, pour une période de 4 mois. Je suis quelqu’un de passionnée, ambitieuse et hédoniste, qui prend du plaisir à évoluer dans un monde en rapport avec mes ambitions et fournit des efforts en conséquence. Je souhaite m’impliquer à 100% dans les tâches qui me seront confiées, afin d’acquérir un maximum d’expérience.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire.