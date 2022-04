Richard ADJAHO

- Inspecteur général des finances à la retraite

- Adjoint au Maire de Cotonou chargé des questions domaniales , foncières et de sécurité de mars 2003 à decembre 2005

- Ambassadeur à Paris de 1994 à 1996

- Ministre de l'intérieur , de la sécurité et de l'administration territoriale de 1991 à 1993

- Ministre du commerce , de l'artisanat et du tourisme de 1990 à 1991

- Directeur général du Ministère du commerce , de l'artisanat et du tourisme de 1984 à 1990

- Directeur des etudes et de la planification du Ministère des finances de 1978 à 1984

-Inspecteur d'Etat

- Inspecteur des finances stagiaire

° Administrateur de la BOAD de 1978 à 1984

° President du Conseil d'administration de la SONACOP 1984 à 1990

° Président du Conseil d'administration de la Banque béninoise de developpement - BBD - 1982 à 1984



Mes compétences :

Décentralisation

Finances

Finances publiques

Gouvernance

Gouvernance locale

Immobilier