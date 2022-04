Richard AMOUYAL

Avec près de 35 ans d'expérience en tant que Directeur de Projets avant-vente et réalisation et assistance à maîtrise d'ouvrage, mes compétences professionnelles sont les suivantes:



•Bid Team Management: Définition de la stratégie de réponse incluant, entre autres, le choix des partenaires, fournisseurs et sous-traitants, la politique de prix, la définition de la marge, le choix des architectures fonctionnelles, applicatives et techniques.

•Direction d'équipes d'avant-vente incluant les partenaires, les sous-traitants et les fournisseurs (jusqu’à 25 personnes gérées et des montants de projets allant jusqu’à 250 M€).

•Négociations commerciales, financières, contractuelles et juridiques avec les clients finals, les fournisseurs, les sous-traitants et les partenaires.

•Suivi technico-commercial des projets avec objectifs de foisonnement.

•Direction de grands projets nationaux et internationaux.

•Direction des équipes de réalisation (internes, partenaires, fournisseurs et client) allant jusqu’à 35 personnes et des montants de projets allant jusqu’à 10 M€.

•Recrutement et staffing des équipes.

•Création d’un centre de profits dans le domaine du conseil et de la vente de solutions (ITIL, TCO/ROI, etc.).

•Négociation et suivi d’accords de partenariats.

•Conception d’offres de services.

•Ouverture de comptes.

•Conception et mise en œuvre de Systèmes d’Information.

•Migration, downsizing et outsourcing de SI et d’infrastructures.

•Conception et mise en œuvre d’architectures techniques, d’infrastructures et de réseaux d’entreprise.

•Réalisation de missions de conseil (TCO/ROI, audit et optimisation de systèmes d’information, de Business Process et d’infrastructures, urbanisation, PCA, etc.).

•Assistance à maitrise d'ouvrage: rédaction de cahiers des charges et sélection des fournisseurs.



Marchés :

Secteur Public, Banques, Finances, Assurances, Défense, Santé, Grandes Entreprises Nationales, Telcos, Transports, Utilities, Distribution, Industries, Services, PME, etc.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Avant vente

Engagement Manager

Infrastructures

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Rédaction

rédaction de cahiers des charges

Team manager

Vente

Cahier des charges

Ressources humaines