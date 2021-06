Richard COUËDEL

Je projette de développer une activité d'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE), d'abord en ligne et ensuite en organisant des stages ponctuels que ce soit en entreprise, dans des écoles ou des universités, en France ou à l'étranger.



Je suis actuellement professeur particulier à domicile (mathématiques, français, espagnol, anglais et culture générale) auprès d'élèves de collège et de lycée. j'apporte une attention particulière aux méthodes d'apprentissage en les adaptant à chaque apprenant. Je coache aussi des adultes préparant des concours.

J'enseigne le français pour étrangers (FLE).



J'aime voyager, lire et étudier les langues étrangères.