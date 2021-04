Richard SELTRECHT

Ingénieur INSA Rennes option Informatique

Promotion 1996

Spécialiste interfaces tactiles Windows

Développement WPF, C#, XAML

Développement iOS





Des solutions tactiles notamment pour les PME, Grandes Entreprises, les collectivités locales et le tourisme à base :

- de Tables Tactiles Multitouch et multi-utilisateurs

- d'écrans Tactiles Multitouch et multi-utilisateurs de diagonale jusqu'à 182 cm de diagonale

- iPhone, iPad et Windows Phone 8



Microsoft Surface v2 SUR40 - Yves Saint Laurent - Manifesto tour :



La table tactile permet de faire découvrir de manière très innovante le nouveau parfum d'Yves Saint Laurent. Le parfum Manifesto sert de clé pour l'application ; en effet le menu n'appararaît que lorsque le parfum est posé sur la table.



Voir : http://www.selten.fr/microsoft-surface-v2-sur40-yves-saint-laurent-manifesto.htm



Microsoft Surface v2 SUR40 - Région Rhône Alpes - Pollutec 2012



La table tactile permet de faire découvrir de manière très innovante le pavillon de la région Rhône-Alpes avec ses nombreux exposants et projets.



Voir : http://www.selten.fr/microsoft-surface-v2-sur40-rhone-alpes-pollutec-2012.htm





- > Pour St Martin de Ré :

-------------------------

Pour St Martin de Ré, nous avons développé une application tactile qui permet de découvrir les points d’intérêts de St Martin de Ré au travers de photos, de vidéos et de textes ; la ville de St Martin de Ré envisage de placer la table tactile dans son office de tourisme et dans son musée.



- > Pour le Comité Départemental de Tourisme de l’Ain

----------------------------------------------------

Pour un événement qui se tiendra à Lyon du 7 au 10 Avril 2010 (voir http://www.lyon-cotecroixrousse.com/ ), nous développons pour le Comité Départemental du Tourisme de l’Ain, nous développons des applications pour la table tactile ainsi qu’une application iPhone







Mes compétences :

Conseil