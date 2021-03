Rida EL GABTENI

Le hasard de rencontrer les bonnes personnes, la volonté d’être là au Bon moment et de se surpasser, Le principal est de croire en soi.

Vendeur aujourd'hui, acheteur demain, se mettre à la place de l'autre rend ce metier riche en sensation et satisfaction.

Detecter, recruter, former, partager,faire reussir sont l'essence de mon metier.



Croire à l'impossible, faire preuve de réalisme Je reste persuadé que l'homme est la richesse de l'entreprise.



Rida ELGABTENI

0607337435

faroukh@hotmail.fr