Rida RAHMOUNI

1) au niveau théorique: dans mes études supérieurs et grâce à notre cadre Professoral qui Ce compose des cadres professionnels j'ai développé mes compétences en:

_ Management logistique et stratégie logistique : tout ce qui est à cours moyen et long terme,

_ Marketing management et stratégie marketing : tout ce qui est à cours moyen et long terme,



2) au niveau pratique: j'ai développé mes compétences dans le domaine de la logistique

Industrielle dans le secteur de l'industrie automobile essentiellement :

-la planification logistique (champs préférable), et la gestion de la relation client,

-le traitement de commande,

-conduite de production,

-contrôle de production,



Aussi j'ai développé mes compétences dans les activités des entreprises spécialisées

En logistique et transport.



3) au niveau développement personnel :

Le résultat c'est que j'ai développé un cumule de :

-un savoir : grâce à mes études supérieures,

-un savoir faire : grâce à mes stages dans les multinationales,

-un savoir être : grâce à mes doubles compétences (théorique et pratique) et mon coté relationnel que j'ai développé avec le contacte journalier des différant personnes (personnalités) dans mes entreprises d’accueil.





Mes compétences :

la logistique de distribution

La logistique portuaire