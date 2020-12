Robert ANDREU

Acquit des connaissances, des besoins et préoccupations de l'entreprise au service de l'officine.

Issu d'une formation commerciale, mon parcours s'est déroulé dans le milieu pharmaceutique;

Mes expériences les plus enrichissants sont: la voie commerciale comme délégué pharmaceutique, vente de produits princeps, génériques, O.T.C, cosmétiques,etc.

La seconde activité passionnante a été chef de produits d'une gamme de produits cosmétiques, dentaire, et gynécologique.

La troisième, animateur d'une force de vente de 25 délégués pharmaceutiques et 5 directeurs régionaux.

aujourd'hui.

Je suis à l'écoute d'une opportunité, faire profiter de mon expérience, une société dynamique et innovante, et, ayant les moyens de ses ambitions.