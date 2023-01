Bonjour,



Je suis Robert Badette, j'ai 18 ans et je suis actuellement en formation à distance en gestion et création de sites web. Le domaine de l'informatique et de la programmation m'intéresse et me passionne énormément. J'ai également une passion pour la création audio visuelle et le montage de photos, que j'espère pouvoir continuer de développer à titre personnel à l'avenir.



Cordialement,

Robert Badette