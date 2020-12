Robert BOULAIN

Bonjour !

Je me présente :

Je suis un inventeur titulaire d'innovations brevetées à l'international (BR,CA,CN,EU,HK,IN,JP,RU,US) innovations qui concernent le marché des pneumatiques soit pour applications civiles soit pour le militaire (tous véhicules : VL, PL, SUV, agricoles, de chantier, 2 roues, bateaux pneumatiques, enceintes souples armées pour le stockage de liquides, etc.). Il s'agit en particulier d'un kit anti crevaison pour pneus "tubeless" ou type type qui peuvent être insérés tant dans les pneumatiques neufs que dans des pneumatiques usagés. Ces innovations concernent donc l'ensemble du parc roulant et l'OEM. Elles peuvent être développées également dans les différents segments de marché de la rechange et/ou de la première monte (par exemple l'opportunité du développement actuel des véhicules de particuliers dont les fabricants suppriment la roue de secours) etc.

Toutes informations complémentaires sur l'offre que je fais sont contenues dans l'un des sites internet suivants:

en français:

"http://www.kit-anti-crevaison.com" ou "http://www.pneu-anti-crevaison.com"

en anglais :

"http://www.puncture-resistant-tires.com" et "http://www.puncture-proof-tires.com"



N.B. SVP passez l'intro qui n'est qu'une petite animation "clin d'oeil" mais qui n'est pas représentative du concept breveté...



Je recherche des partenariats susceptibles d'être intéressés par le développemnt industriel et commercial des diverses innovations contenues dans mes brevets. Il s'agit réellement d'une opportunité d'affaires exceptionnelle.



