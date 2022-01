Robert ROUX

Je suis Responsable d’exploitation du service de restauration de l’Institut National des Sciences Appliquées ( lNSA )de LYON, servant 6 000 repas et 800 petits déjeuners par jour.



L’INSA de Lyon, est classée parmi les meilleures écoles d’ingénieurs de France et forme 800 à 850 ingénieurs de 45 nationalités par an.

Cet institut comporte de nombreux laboratoires de recherche.

L’activité d’enseignement est étroitement liée à la recherche et aux relations avec de grands groupes industriels de dimensions internationales.

L’INSA nécessite depuis sa création un service de restauration (matin midi et soir, employant 105 personnes) en appui à ses missions.

Mes Missions:

Coordination entre les différentes formules de restauration de l’Etablissement :

• 1 cuisine centrale : production des principaux plats des différents restaurants.

3 selfs traditionnels : 4 1OO repas par jour (midis et soirs, + petits déjeuners)

• 1 restaurant pizzéria : 400 repas par jour

• 1 restaurant grill : 400 repas par jour

• 1 restaurant du personnel : 450 repas par jour

• 1 restaurant repas à emporter : 200 à 300 repas par soir

• 1 restaurant de direction : 50 à 60 repas par jour (cuisine traditionnelle et service à table)

• 1 service « petits déjeuners » dans 3 points de distributions : 800 repas par jour.

Encadrement des 6 responsables de restaurants et d’équipes :

Organisation et fonctionnement

Etude et développement de nouvelles formules de restaurant

Gestion de la sécurité alimentaire

Organisation prestations annexes + développement

Sécurité, risques professionnels

Gestion de l’équipe de maintenance des restaurants

Relais services techniques de l’Etablissement

Formation des agents du service

Membre, dans l’Etablissement d’un groupe de prévention alcool en entreprise.

Expert jury de concours ITRF Restauration.

Membre actif au sein du Comité d’entreprise de l’INSA.

Activités annexes:

Formateur missionné par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Rhône-Alpes Plan de maîtrise, Nutrition, Technologie culinaire,Stage Pratiques...



Mes compétences :

Cuisine

Cuisine collective

Formation

Formation hygiène

HACCP

Hygiène

Nutrition

Plan de maîtrise sanitaire

restauration