Roberto CERIANI

Fort d'une expérience digitale de 22 ans, j’accompagne les PME dans le développement de leur présence en ligne.

Le Conseil et la Formation sont au cœur de mon activité, mais j'interviens aussi sur l'optimisation technique et ergonomique du site lorsque nécessaire (SEO / expérience utilisateur...)



Depuis 1997, j'ai contribué au développement de nombreux projets web, notamment :



- En faisant partie de l'équipe Aufeminin .com pendant les 7 premières années du portail,

- En réalisant de nombreuses missions longues pour des sites de radio (NRJ, Fun radio, Virgin),

- En développant mes propres projets : un site de cartes virtuelles (+129.000 membres et +3,7 millions de vues Youtube), et plus récemment un site de formation en ligne (+190.000 vues Youtube).



Ces expériences m'ont permis de développer des compétences techniques, pédagogiques et marketing que je suis heureux de pouvoir utiliser aujourd'hui pour aider des entreprises à se développer sur le web.



Pour en savoir plus : https://robertoceriani.com



Mes compétences :

Webmarketing

Référencement naturel

Montage vidéo

SEO

Wordpress

Conseil

Formation