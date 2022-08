Roberto DA PONT

Etant passionne par l'informatique depuis mon enfance, je suis à la recherche d'un poste d'Help desk dans la region Ile de France. Enrichi d'une expérience de 13 ans avec les différentes mansions décrites sur mon CV,

Je souhaite m enrichir et découvrir un nouvel environnement de travail afin de parfaire mes connaissances et de faire bénéficier à mon employeur et à mes futurs colleges de la richesse de mes acquis à étranger.

Actuellement en poste à Engineering IT Spa à LUXOTTICA Agordo (Vénétie-Italie) avec les mansions suivantes : Création et configuration d'image de système (avec dotation logiciel complète ; Gestion d'entrepôts, réparations et installations hardware et software.