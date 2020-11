Robrecht WILLIAM

Je suis technicien CAO chez Francelog Electronique (groupe TEC Automatismes). Je développe des cartes et des ensembles électroniques sous Altium, pour la partie électronique et sous SolidWorks, pour la partie mécanique et plans 3D.



En parallèle de cette activité principale, je suis aussi webmaster et développeur spécialisé PHP+SQL, XHTML, CSS.

J'apporte mon expertise et mes compétences dans le développement d'interfaces et d'outils de gestion et d''analyses conçus sur mesure (base de données, traitement de données, libraires graphiques, API , CMS).



Je pratique la course à pied depuis plus de 25 ans avec une bonne trentaine de marathons à mon actif, ainsi que la randonnée pédestre, avec une prédilection pour le désert (Sahara algérien) et la montagne.



Grâce à mes connaissances dans le domaine de la course à pied , j'ai eu l'idée de développer des interfaces de suivi et d'analyse de séances sportives et je travaille notamment en partenariat avec des sites de course à pied (Athlète-Endurance, VO2 Optimum Training).



Depuis 2014, je suis co-gérant de la société Athlete Endurance Concept, spécialisée dans la formation, le conseil et le développement dans le domaine sportif.



Je suis aussi concepteur et administrateur depuis 2002 d'un carnet d'entrainement en ligne : moncarnet.org



Mes compétences :

Webmaster

Linux

Internet

Course à pied

Java

Informatique

PHP

Javascript

XHTML

Programmation

MySQL

GIMP

COREL DRAW

API Google

Prestashop

Joomla

JQuery UI

CSS

SolidWorks

Altium Designer