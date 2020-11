Rockman MENGOBI

Sportif de haut niveau .



Judoka ceinture noir.



En août2016 j'ai été nommé comme aide camps chargé de la sécurité du ministre de la culture et des arts du Congo Brazzaville .



Ancien diable rouge équipenationale du JUDO congolais.



Jai obtenu ma première licence du JUDO en France en 2017 JUDO CLUB chalets et en 2018/2019



Jai participé aux éliminatoires championnat de France 1ère division et 2ème division en 2019 en France .



En 2018 je suis agent de la croix rouge française



En 2018 formation pro - numérique diplômé centre A.GA.FOR paris France



en 2018 formation (S.S.T)sauveteur secouriste du travailleur centre A.GA.FOR centre Nelson Mandela paris France .