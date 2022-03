Rodolphe CARMIGNANI

15 ans d'expertise dans le domaine de la vente de solutions à destination du Secteur Public grâce à une double compétence en informatique & commerce.



Ma méthode: inspirer la définition du besoin, être en amont des appels d’offres, approcher les décideurs, pour optimiser le taux de réussite du dossier face à la concurrence.



Mon savoir-faire pour y parvenir:

- Organisation d’actions commerciales ciblées et personnalisées: emailings, prospection téléphonique, prise de rdv. entretiens de vente, démonstrations de logiciels métiers.

- Entretiens avec les différents services municipaux et leurs directions: DGS, DST, DSI.

- Lobbying auprès des élus (maires, adjoints, conseillers municipaux).

- Connaissance et pratique du cadre juridique applicable aux marchés publics.

- Pilotage en mode projet des réponses aux appels d’offres.

- Soutenance aux appels d'offres.

- Veille concurrentielle et environnementale.

- Fidélisation des clients existants et développement (ex nihilo) d’un portefeuille de nouveaux clients .



Comptes adressés:

- Les collectivités territoriales (Villes, Intercommunalités , Départements, Régions),

- Les établissements publics (EPA, EPIC, EPST, EPL),

- Les organismes de la sécurité sociale (CNAMTS, CNAF, CNAV),

- L'enseignement et la recherche (Universités, Ecoles d'Ingénieur, Organismes de Recherche)

- Le logement social (OPH, ESH),

- Les sapeurs pompiers (SDIS, BSPP).

- Les polices municipales (PM, ASVP).



Mes compétences :

Marchés publics

Systèmes d'informations

SECTEUR PUBLIC

Développement commercial

Appels d'offres

Prospection