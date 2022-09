Rodolphe CLARY

Après quinze années au sein du ministère de la défense ou j’ai exercé les principales fonctions d’acheteur, responsable logistique et chef d’atelier, je me suis reconverti au sein d’un groupe d’envergure dans le secteur automobile. Possédant une grande capacité d’adaptation, rigoureux et organisé j’ai notamment développé par mon expérience opérationnelle à l’étranger, une aisance relationnelle et le sens du management.

Détenant une expérience enrichissante de l’Afrique et préférant évoluer dans un contexte international, je reste à l'écoute de toutes opportunités à l’expatriation...



Mes compétences :

Automobile