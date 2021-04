Rodolphe GRIÑAN

Persévérant je construis mes projets grâce à un regard pragmatique.



Mes nombreuses expériences terrain (15 ans) mon permis de développer des compétences sur plusieurs prismes: Management, les ressources humaines, la gestion, le commerce, la conception de projets, le coaching, le développement personnel.

Je bâtis un plan d'action quantitatif et qualitatif visant à developper la profitabilite d un point de vente tout en prenant en compte les enjeux écologiques (matériel et humain) .Je travail sur le tissu économique , managérial et commercial d'une entité et biensur afin d atteindre les objectifs fixés par le groupe.

M’appuyant sur une très grande curiosité et une envie constante d'émulation je travail pour la satisfaction de tous en pratiquant un management responsabilisant, participatif et valorisant, m'impliquant à fond chaque jours.

Je développe le concept du lean management afin de toujours aller de l'avant ,capitaliser les bons points et progresser.

Perfectionniste je me remet facilement en cause et ne failli pas à ma règle de conduite qui est "Peut importe qui nous sommes au fond de nous car nous ne sommes jugés que par nos actes".

Enfin compétiteur dans l’âme je travail pour la victoire.



Mes compétences :

Communiquant

dynamique

Persévérant