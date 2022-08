Rodolphe ROGEON

ROGEON Rodolphe

rodolpherogeon@msn.com

0637807917





J'ai dirigé plusieurs unité et ce depuis plus de vingt deux ans. Dans le secteur fascinant des métiers de la restauration , le service a la clientèles , les normes ISO ,etc...



Ayant aujourd'hui plusieurs cordes à mon arc je souhaite mettre mes compétences managérial , de gestions, de formateur au sein d autre secteur d activité

-Discount

-Agroalimentaire

-Restauration (traditionnel, collective, rapide)

-Hôtellerie

-Service à la personne

-Service d'insertion (publics défavorisé)

-FORMATEUR(hôtellerie restauration)



COMPÉTENCES



TECHNIQUES Hôtellerie /RESTAURATION

Accueil clientèle



Gestion des réservations

Organiser une salle

Dresser les tables

Prise de commandes et service en salle

Encaissements

RESSOURCES

HUMAINES

RECRUTEMENT



MANAGEMENT D'équipe



PLANNINGS

Anticipation des besoins en recrutement

Réorganisation et ouverture de nouvelles unités

Entretien de recrutement

Intégration

Formation, Évolution des contrats

Entretiens dévaluation des actions et résultats individuels et collectifs, régulations

Réunions, débriefing

Évaluations des besoins et des capacités humaines

Gestion et organisation dun secteur ou dune unité



GESTION & APPROVISIONNEMENT

ACHATS

APPROVISIONNEMENTS

PRODUCTIONS

VENTES

MARGES

SUIVI DES OBJECTIFS

Comparatifs, négociations des tarifs sur les produits

Commandes, élaborations des menus (cycles)

Fiches recettes, tableaux de productions.

Analyses des ventes et correctif

Inventaire bimensuel (évolution des objectifs)

hebdomadaire/mensuel/annuel

Productivités par secteur



GESTION ECONOMIQUE

&

COMMERCIALE COMPTES D'EXPLOITATION

Marges

Trésorerie

Factures

Suivi des provisions



COMMERCIALE

Bénéfices réalisés (marges 69%, ratios 33 %)

Flux coffres, caisses

Fournisseurs, clients

Gestion de lattribution annuelle de flux par unité



HYGIÈNE

ISO 9001(objectif premier : Satisfaction Clients),

ISO 9004,

Identifie les ressources nécessaires pour préserver les produits pendant tout son cycle de vie.

ISO 22000: Système de management de la

sécurité des aliments (SMA), une norme à

savourer

ISO 14001: Système de management de

l'environnement (SME),

Animations périodiques

Tracts tarifaires sur zones géographiques ciblées

Menus sociétés, entreprises, maisons de retraite.



Mes compétences :

Formateur

Recrutement

Iso 9001

Économie

Management

Manager

Autonomie professionnelle

Commercial

Haccp

Vente directe

Gestion de production

Service à la personne

Restauration

Gestion centre de profits

Aime le travail bien fait

Aime se surpasser et se remettre en question

aime le respects des règles