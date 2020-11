Roger HANIFF

Mon parcours m’a amené à l'obtention du Titre Bac +4, Administrateur Systèmes et Réseaux (ASR) par le centre de formation ENI Informatique en alternance avec la société Axians L'ETE, sur Saint-Brieuc pendant deux ans.

Auparavant, j'ai intégré une formation professionnel de Titre Bac +2, Technicien Supérieur en Réseau Informatique et Télécommunication (TSRIT) à I.M.I.E. Où j'ai effectué un stage de deux mois à l'issue de cette formation au Lycée La Baugerie, sur Saint-Sébastien-sur-Loire.

Bien avant celà, j'ai obtenu des certifications Microsoft tel que, le MCITP Administrateur Server 2008 par l’organisme de formation « IC Formation » de la Martinique via la Mission Locale Régionale de Guyane.



Ma passion pour l’informatique du point de vue Administrateur Windows Serveur chez « Wizard Interact Guyane » et mes expériences professionnelles en tant que Technicien de Maintenance en Informatique chez « Pat Informatique » m’ont permis d’acquérir des connaissances de bases en micro-informatique ainsi que les fondamentaux réseaux.



* Competences Technique

* Microsoft

•Administration Windows Serveur 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

•DHCP – DNS – Active Directory - IIS –Radius

•Exchange 2007, 2010, 2013.

•Client XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.



* Linux et VoIP

•Administration Linux (Débian, Cent OS, ...)

•DHCP3 – DNS (BIND) – Squid – Apache - SAMBA – SSH – VIM

•OCS inventory - GLPI – Nagios – Centreon – Asterisk.



* Sécurité

•pfSense, Fortinet (Routeur Firewall), VPN, Forefront 2010.



* Réseau : TCP/IP

•Scripting : Powershellv3, Batch, Bash, VBScript

•ITIL V3, Gestion de Projet



*Administration Cisco et HP:

•Routeur, switch, Routage – ACL – VLAN.



* Déploiement et gestion d’inventaire :

•Serveur WDS , WAIK ,WSUS, Norton Ghost, GLPI – CloneZilla – R-Drive.



* Bureautique et Virtualisation:

•Microsoft office 2003, 2007, 2010, 2013 et 2016 , open office, VMware Workstation – Virtual PC – VMware ESXi 4.1 et 5 – VMware vCenter – Hyper-V 2 et 3.



*Sauvegarde et backup :

•Symantec 2010, Acronis, Cobian, VEEAM Backup.



*Veille technologique:

•Autoformation Docker et SCCM.



Mes compétences :

Hypervision

VMware ESX / ESXI

Maintenance informatique

Support client

Support technique

Linux

Windows XP / Vista / Seven / 8.1 /10

Windows Server 2003/2008/2012

Microsoft SQL Server

Windows server 2008 R2 / 2012 R2

Microsoft Exchange Server 2010/2013

Hyper-V