Allier la croissance et la performance avec sa ressource fondamentale "L'HUMAIN".



- Coaching Professionnel et Manager

- Coaching de Dirigeant et Entrepreneur

- Masterclass Self-Relaxation

- Masterclass Self-Motivation

- Formation Emotions et Sensations

- Formation Intuitions et Perceptions



Coach Professionnel certifié HEC Paris, ENTREPRENEUR et DIRIGEANT avec une carrière en entreprise de près de 20 ans, j'aide depuis de nombreuses années les personnes à s'accomplir dans leur vie professionnelle et personnelle grâce à la singularité de mon accompagnement liée à l'ENERGIE, à l'INTUITION et à l'EMOTION.



J'ai toujours eu l'intime conviction que nous pouvions réussir tout ce que nous voulions entreprendre. Seulement, la grande majorité d'entre nous ne savent pas comment y parvenir. Depuis plus de 20 ans, j'ai entrepris un long et intensif travail personnel afin de comprendre la différence entre les personnes qui sont capables d'avancer efficacement vers leurs objectifs et ceux qui échouent quasi systématiquement. J'ai découvert que les 3 facteurs déterminants sont l'énergie, l'intuition et l'émotion. Avec l'énergie, on peut avancer n'importe où sur son chemin, avec l'intuition on peut décider de sa direction et avec l'émotion on peut vivre pleinement son expérience. Aujourd'hui, je souhaite vous accompagner à libérer tout votre potentiel, vous aider à avancer le plus loin possible vers vos objectifs et vous amener à vous révéler à vous-même, tout en vous permettant de trouver un véritable équilibre personnel et un sens à votre vie professionnelle.



VIVEZ UN COACHING UNIQUE POUR LIBERER VOTRE POTENTIEL !



ENERGY + INTUITION + EMOTION = POWER IN MOTION



"Tout est possible pour celles et ceux qui sont prêts à avancer"



