Roland DENIAU

Je travaille a Auchan France depuis Aout 2010 en temps que employez d'emballage rayon boucherie. ce métier me passionne. ils faut être motivez,attentif,concentrez,autonome,savoir acceptez les horaires matinal et tardif. prendre des responsabilités de sois et créatif de l'amélioration du travaille a effectuer.

Suite à un accident sur mon lieu de travail, ont m'a mis en rayon comme Employer de rayon en boucherie,cela permet d'avoir une approche relationnel directe avec la clientèle. De partager ma passion et de connaître les demandes des clients ainsi que leur exigences.

Depuis quelque temps, j'ai appris part ma DRH que l'ont pouvais devenir référent handicapé, moi même handicapé et voulant tjr aidé les autres. Je pense que cela m'apporterait une autre vision du cercle intérieur de l'entreprise vis à vis des collaborateurs (trice) sur le handicap dans le milieux interne mais aussi externe. Depuis le 1 octobre 2016, suite a une GDI, Je suis passez EQLS toujours en rayon boucherie. Cela ne donne pas plus de valeur à mon métier mais cela veux dire que mon travail plait a mes responsables et pour moi ces sastifaisant. Horaire aménagé du à mon handicape, j'apprécie envers mes collègues et mes supérieurs un total respect envers eux surtout que l'ont n'est tous pareil sauf avec un soucie et moi j'apprécie car comme ça , pas de différence.



Mes compétences :

Niveau CAP, cordonnier reparateur a l'ancienne ( s