Roland DENOYER

Compétences polyvalentes acquises tout d’abord en agence de communication globale, puis comme directeur d’activité en relation client.

Je mets mon savoir faire marketing, communication et mes qualités relationnelles pour développer et faire croître le business ainsi que la rentabilité (90% de PdM et plus de 30% de résultat net pour atteindre 48% en 2005).



Mes expériences riches et variées, m’ont amené à m’adapter et conduire le changement en faisant face à des changements structurels :

• passer d’un LBO d’une société non cotée à un LBO d’un groupe coté,

• être dans un groupe multi sites et de surcroît multi métiers ; SSII, Marketing téléphonique, gestion d’abonnés, BBD,…



J’ai donc comme compétences associées de savoir :

• Créer, développer et manager une activité de relation client, la faire passer de 1 à 20 ETP en 3 ans, dégager 12% de résultat net,

• Fédérer l’interne autour d’un projet et les mobiliser dans la réussite de leurs missions au profit de la société et des clients,

• Créer une association pour promouvoir les créateurs artistiques, monter un business plan, s’entretenir avec les acteurs économiques, locaux et politiques pour lancer le projet,

• Créer un grand prix en partenariat avec un support presse : « Les Fils d’Or » récompensent les meilleurs services actionnaires. Evénement annuel référent et attendu par le marché.

• créer une remise de trophée pour l’actionnariat Salarié avec la FAS, La Tribune et le Salon Actionaria. Et récompenser les sociétés qui développent l’actionnariat salarié et favorise la communication à destination des actionnaires salariés.

• Organiser des conférences thématiques, avec l’intervention d’acteurs référents.



Impliqué et professionnel, capable de faire fructifier l’existant, de booster remarquablement votre activité et votre rentabilité, votre image et apporter de la valeur ajoutée.

Alors construisons ensemble l’Avenir.



Mes compétences :

Manager

Communication

GRC

Marketing

Web