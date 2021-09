Roland Mirek KAGBO

Je suis à votre disposition pour effectuer

des missions courtes ou longues autour de WinDev que je maîtrise , ainsi

que WebDev etWinDev Mobile.

Les prestations que je propose sont principalement :

• Conception et développement de solutions logicielles complètes (logiciels de gestion,

applications mobile et tablette Android/iOs/Windows, applications Web, …)

• Renforcement d’équipes de développeurs

• Audit et optimisation de projets existants

• Migrations SGBD de Hyperfile - > « Vraies » bases SQL (Sql Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL,

…)

• Migrations WinDev même depuis la 5.5 (le grand saut est possible jusqu’à la version

courante)

• Externalisation de la direction technique ou R&D de votre structure

• Cas désespérés de traitements à optimiser (temps souvent divisé par un facteur de plusieurs

dizaines ou centaines)

• Sécurité physique et logique, cryptographie

J’ai à mon actif de très nombreux projets réalisés sous WinDev (voir mes références), dans

des domaines fonctionnels et applicatifs très variés (gestion, parc informatique, pharmaceutique, fcontact, ETC.).



Mes compétences :

