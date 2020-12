Romain ARNAUD

Diplômé en Techniques de commercialisation, ma formation débute sur le terrain avec la Société ASAP, spécialisée en vente de solutions d'impression et de gestion de flux documentaires. Commercial terrain sur les départements du 06 et du 83 pendant 3 ans, cette expérience m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie des acteurs économiques locaux et de leurs besoins.

Dernièrement commercial sédentaire au sein de la Société Lagardere, spécialisée dans la communication par l'objet durant 1 an et demi, je souhaite redonner à mon parcours une approche terrain dans le secteur du service aux entreprises



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Prospection terrain

Négociation commerciale

Closing

Audit

SAV

Détection des besoins et propositions des off