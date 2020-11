Romain CENDRE

En contrat depuis 5 ans dans un environnement de recherche médicale orientée autour de l'IRM, j'ai pu mettre en pratique diverses de mes compétences au service de la science. Ces années ont eu également pour but d'apprendre ou encore de renforcer mes compétences techniques (Java, C++, Traitement d'image, Architecture logicielle, ...) mais aussi de développer des compétences plus généralistes telles que la gestion d'un projet, la communication ou encore la pédagogie.

L'un des challenges fut la communication inter discipline, due à la diversité des cursus des divers acteurs rencontrés lors de mon parcours.



Je recherche par ailleurs toute occasion de parfaire mon cursus, que ce soit par l'expérience ou encore par le biais de formations.



Mes objectifs professionnels sont multiples:

⇨ Améliorer mes facultés à encadrer des projets...

⇨ ... mais également à structurer des solutions logicielles

⇨ ... tout en continuant à ne pas négliger mes connaissances techniques



A moyen terme, je recherche :

⇨ Une expérience professionnelle dans un pays anglophone

⇨ Une thèse en rapport avec les nouvelles technologies comportant un réel challenge



Je suis disponible immédiatement



Mes compétences :

Matlab

NetBeans

Microsoft Visual Studio

C++

Algorithmie

Gestion de projet

Pédagogie

SQL

Microsoft Fundation Class

Qt

Programmation orientée objet

Traitement d'images

Design Patterns

UML

Programmation informatique

PHP

Java

C

Git