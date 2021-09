Romain DEVIS

Diplômé de l'Ecole Généraliste d'Arts et Métiers de Lyon, je suis actuellement conducteur de travaux principal dans le service Démolition/désamiantage chez Sogea Rhône Alpes - Agence EBM.



Auparavant chef de projet chez Sogea Satom Côte d'Ivoire Service Hydraulique (AEP et stations de traitement clé en main), CA annuel 7.5 millions euros.





J'ai une expérience de 6 ans de conduite de travaux en Génie civil à l'export notamment au Maroc sur des méga-projets tels que :

- Usine de Renault Tanger Med

- Cimenteries Ben Ahmed et Béni Mellal

- Usines d'engrais phosphatés avec l'OCP (Office Chérifienne des Phosphates)



ainsi qu'au Tchad à N'Djamena en bâtiment TCE :

- 60 villas accueillant la délégation du sommet de l'Union Africaine

- Ministère des finances et du budget (R+11)



Mes compétences :

Conducteur de travaux

Gestion

Primavera P6

Autocad

Leadership

Planification

Project management