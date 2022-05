Romain DOUCENDE

Fondamentalement curieux et passionné par les liens qui se tissent entre image, marques, communication et culture, je m'intéresse de près aux nouveaux médias et à tous les enjeux éditoriaux qui en découlent. Je met un point d'honneur à anticiper le changement, m'adapter à tous les contexte et à envisager mes projets sur le long-terme.



Je ne suis pas Digital Native. Né avec le Minitel je n'ai - que - grandi avec Internet. Je suis de ceux qui ont su apprécier la lenteur de l'analogique pour mieux expérimenter la flexibilité du digital. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis particulièrement sensible à la culture de l'innovation telle qu'elle peut s'exprimer au delà des discours, et lorsqu'elle est là où on ne l'attend pas forcément. Comme dans le Minitel par exemple.



Créer, construire et conseiller et sont mes "mots-dièses".



Mes compétences :

Communication éditoriale

Rédaction de contenus web

Médiation culturelle

Conception-rédaction

Production audiovisuelle

Traduction anglais français

Supports de communication

Gestion de projet

Rédaction

Communication visuelle

Production de contenus

Ingénierie Culturelle

Marketing stratégique

Communication culturelle

Communication