Romain DREMIERE

- Ouvert à toutes propositions professionnelles - En recherche d'un nouveau challenge -



Professionnel du web, homme de terrain, doté d'un esprit de challenge et d'une forte culture du résultat, je démontre dans mon parcours des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse mais aussi d'esprit de décision et de résolution des problèmes.



Après des études d'Histoire Géographie à l'université Lille 3 Charles de Gaule, je me suis tout naturellement orienté vers une carrière dans l'enseignement: Structure d'apprentissage de la langue française au Japon (I.C University Tokyo), en collège ZEP (59), en lycée professionnel (93) ainsi qu'au sein de différentes agences Acadomia (92).



J'ai quitté l'Éducation Nationale en 2008 pour suivre un MASTER 1 & 2 IDEMM (Ingénierie Documentaire Édition et Médiation Multimédia). Celui-ci offrant une formation polyvalente et professionnalisante aux métiers du multimédia et d'Internet. Il prépare notamment à conduire ou à intégrer des équipes avec une double compétence : celle de spécialiste de la structuration de la communication commerciale et marketing et celle relevant de la maîtrise des interfaces multimédia et interculturelles.



Ainsi, j'exerce depuis 2009 comme Responsable des pôles Business Development, E-commerce, E-Marketing, E-Commercial Development et communication dans différents secteurs d'activités avec pour principales missions :





- Business Development :



* Gestion des nouveaux partenaires commerciaux

* Recherche et management des nouveaux supports de commercialisation online et offline dont les sites d'achats groupés ou les médias sociaux. (CA de 1M€ à 2M€)

* Recherche, exploitation et développement de nouveaux marchés internationaux dont le Brésil, l'Inde ou la Scandinavie



- E-commerce, E-Marketing, Community Manager et E-Réputation





* Chef de projet web,

* Animation, maintenance et actualisation des différents sites, blogs et pages médias sociaux,

* Gestion des plateformes e-commerce, animation, politique tarifaire (CA géré de 8 M€ à 12 M€),

* Mise en place de stratégie innovante sur les médias sociaux avec animation de base clients et prospection.

(Community Management)

* Référencement naturel,

* Gestion et analyse des campagnes SEM

* SMO (Social Media Optimization)

* Linking,

* Création et rédaction de contenus,

* Gestion de la E-réputation (avis, relation client)

* Gestion des partenaires et de la commercialisation auprès de partenaires)

* Veille / benchmarking

* Chef de projets sites mobiles

(en partenariat avec Hobbynote)



- Communication

:



* Création des campagnes de communication,

* Gestion de la communication print (flyer, signalisation, affiche),

* Gestion de la communication BtoB,

* Publicité et négociations de partenariats







Pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Adaptation facile

Gestion de projet

Gestion d'équipes

Gestion de l'urgence

Rigueur au travail

Curieux / Ouvert d'esprit

Communication

Internet

Référencement

Web

community manager

SMO

Chef de projet

Web marketing