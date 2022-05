Romain DUMONTIER

Responsable de la société Performances Diffusion, nous sommes spécialisés dans la vente de produits liés à l'identification et la traçabilité.

Spécialiste en fabrication d'étiquettes adhésives, nous proposons des solutions globales pour l'impression, la lecture et le traitement des données.



Notre présence sur le web :

www.performances-diffusion.com : Pour mieux nous connaître

www.performances-diffusion.fr : Site "Boutique" pour les consommables et les nouveautés





Mes compétences :

Traçabilité

Rfid

Organisation industrielle

Sérigraphie

Etiquettes adhésives

Code barre

imprimante transfert thermique

Datamatrix