Spécialiste du recrutement depuis plus de cinq ans dans la fonction Finance, Juridique et RH, j'interviens à toutes les étapes du recrutement des futurs talents avec pour objectif d'assurer une expérience candidat optimale et de participer au rayonnement de la marque employeur.



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing

Ressources humaines

Marque employeur

Droit du travail